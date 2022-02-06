موعد حفل علي الهلباوي في الأسكندرية

يحيى المطرب علي الهلباوي حفلًا غنائيًا، يوم الأربعاء القادم الموافق 9 فبراير فى أوبرا الاسكندرية، وذلك على مسرح سيد درويش، ومن الجدير بالذكر أنه مشهور بشكل كبير بسبب حفلاته بساقية الصاوي يوم مولد النبي.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحفل الغنائي للمطرب علي الهلباوي على مسرح سيد درويس في 9 فبراير الجاري.

المطرب علي الهلباوي على مسرح سيد درويش

يقدم علي الهلباوي مجموعة من الإابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية منها: “أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف ، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة”.

صوفية علي الهلباوي

و قال على الهلباوى إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعًا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن، حيث قال:”أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام”.

وأضاف علي الهلباوي خلال حلوله كضيف ببرنامج “الجمعة فى مصر” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية “DMC”، أنه قدم أغنية “دويتو” مع المطرب أحمد سعد خلال شهر رمضان الماضى، وأغنية أخرى مع عدد من الشباب، “إحنا هنقدم للناس حاجة جيدة لأن الشارع فيه حاجات كتير، وبنسعى إننا نقدم حاجة محترمة”.

علي الهلباوي والأغاني الراب والشعبية

وأكد علي أنه من الممكن أن يؤدي الأغاني الشعبية ولا يوجد ما يمنعه من تحقيق ذلك، حيث إن عددًا من المغنين لديهم صوت جيد وحنجرة ذهبية، ولكنهم بحاجة إلى تدريب وتعلم فن النغم، ثم يقدمون أوراقهم إلى نقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية منها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لعدد من مغنيي المهرجانات الذين يعلمهم الجميع، ولديهم مشكلة في الأصوات فيجب عليهم الغناء بشكل الراب، ويحصلون على ترخيص من نقابة المهن الموسيقية بذلك، ولا يصدرون أيًا من أغانيهم للجماهير إلا بعد الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

معلومات عن علي الهلباوي

هو مطرب ومنشد ومبتهل، من مواليد شهر أغسطس عام 1977 محافظة القليوبية، وهو عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى. وهو ابن المنشد دينى محمد الهلباوي، شارك على في العديد من الحفلات الموسيقية، كما قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية، كما كانت له مشاركه سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفله شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوى.