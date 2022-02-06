/677589/100-مليون-ينتظرون-عودتكم-بالكأس--رسالة-رئيس-رياضة-النواب- للمنتخب-الوطني-قبل-مواجهة-السنغال

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة دعم للمنتخب القومي، قبل مباراته المصيرية، أمام منتخب السنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الافريقية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

دوت الخليج

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم، قبيل سفره الي الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني، ضمن بعثة حزب مستقبل وطن، إن أكثر من 100 مليون مصري لديهم ثقة كبيرة في قدرتكم علي تحقيق الفوز، واسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول علي النجمة الثمانية والعودة للقاهرة بالكأس الغالية .

محمود حسين للمنتخب الوطني: 100 مليون ينتظرون عودتكم بالكأس

وأشار رئيس لجنة الشباب، في رسالته للمنتخب الوطني إلي أن المتابعين لبطولة الأمم الافريقية في مختلف دول العالم يقفون احترام وتقديرا لأداءكم الممتع والمبهر، خلال المبارايات السابقة، من عمر البطولة، قائلا :" الفريق الذي يتغلب البلد المنظم للبطولة ويقصى المغرب وكون ديفوار، ليس من الصعب عليه الفوز علي السنغال".

وأختتم النائب محمود حسين، تصريحاته بدعوة وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية حول المنتخب للفوز والتوحد خلفه والشد من أزره مهما كانت نتيجة المباراة، متمنيا أن يحصل المنتخب القومي علي اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عام.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي اليوم الأحد في نهائي كأس أمم أفريقيا وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد النسغال اليوم فى نهائي أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراة هامة أمام نظيرة السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال

فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل

فى خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- محمد عبدالمنعم- إمام عاشور

فى خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي

فى خط الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

أحداث مباراة مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.