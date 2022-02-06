القوى العاملة تنظم ندوة عن الشمول المالى وخدمات البنوك بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيماناً بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.
حضر الندوة آمال فهمى عضو المجلس القومى للمرأة، وأحمد مجدى ووليد حاتم شوقى مسئولين مبيعات ببنك مصر، والسيد أحمد مسئول فرع جهاز المشروعات، ومجموعة من خريجى التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى المحافظة.
وأكد سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات والبرامج فى سعيها لتحقيق التحول الرقمى فى جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات لتسهيل الأعمال وتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبها أوضحت آمال فهمى عضو المجلس القومى للمرأة، الخدمات التى يقدمها المجلس والمشاركة فى معاش بيت الزكاة المقدم للسيدات غير القادرات بالتعاون مع الأزهر الشريف، واستخراج بطاقات الرقم القومى مجاناً لهن، وكذلك برامج تمكين المرأة ومساعدتها فى إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة لها بالتعاون مع جهاز المشروعات.
وقامت عضو المجلس، بالتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة المصرية وأماكن تقديم العلاج لها بالمجان، وذلك للحفاظ على صحتها، اعتبارا من أن الصحة هى أول مجالات العمل فى طريق التنمية المستدامة.
بدوره أوضح السيد أحمد مسئول جهاز المشروعات، دور الجهاز فى مساعدة الشباب من الجنسين فى عمل المشروعات الخاصة بهم والتى تحقق طموحاتهم وأحلامهم، خاصة خريجى وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة فى المحافظة المشاركين فى الندوة.
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