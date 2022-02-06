القوى العاملة: تنظم ندوة عن الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي بالبحر...

نظمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ندوة بعنوان : "الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيماناً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان .

حضر الندوة ، آمال فهمي عضو المجلس القومي للمرأة ، وأحمد مجدي ووليد حاتم شوقي مسئولين مبيعات ببنك مصر ، والسيد أحمد مسئول فرع جهاز المشروعات ، ومجموعة من خريجي التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة .

وأكد سعيد عبد الراضي مدير المديرية أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات والبرامج في سعيها لتحقيق التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات لتسهيل الأعمال وتحقيق رؤية مصر 2030 .

من جانبها أوضحت آمال فهمي عضو المجلس القومي للمرأة الخدمات التى يقدمها المجلس والمشاركة فى معاش بيت الزكاة المقدم للسيدات غير القادرات

بالتعاون مع الأزهر الشريف ، واستخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً لهن ، وكذلك برامج تمكين المرأة ومساعدتها فى إقامة مشروعات صغيرة او متوسطة لها بالتعاون مع جهاز المشروعات .

وقامت عضو المجلس ، بالتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للإهتمام بصحة المرأة المصرية وأماكن تقديم العلاج لها بالمجان ، وذلك للحفاظ على صحتها ، اعتبارا من ان الصحة هي اول مجالات العمل فى طريق التنمية المستدامة.

بدوره أوضح السيد احمد مسئول جهاز المشروعات ، دور الجهاز فى مساعدة الشباب من الجنسين فى عمل المشروعات الخاصة بهم والتى تحقق طموحاتهم وأحلامهم ، خاصة خريجي وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة فى المحافظة المشاركين فى الندوة .