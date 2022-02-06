 غدا..توقيع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..« بين الواقع والمأمول» بمعرض الكتاب 

/677598/غداتوقيع-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان--بين-الواقع-والمأمول-بمعرض-الكتاب

دوت الخليج

وينظم التوقيع غدًا الإثنين الموافق 7فبراير لكتاب"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. بين الواقع والمأمول" الصادر عن دار نشر كليوباترا، وذلك لمؤلفيه إيمان الشعراوي الباحثة في الشأن الافريقي والمتخصصة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهايدي خالد معيدة بكلية الألسن قسم اللغات الأفريقية وباحثة في الأن الأفريقي ومترجمة اللغة السواحيلية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..« بين الواقع والمأمول»

ومع الإرادة السياسية المصرية لدعم حقوق الإنسان، والتي تنطلق من قناعة ذاتية بأهميتها باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الإنسان المصري، يأتي كتاب " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. بين الواقع والمأمول" الذي يهدف إلى طرح صورة مبسطة وشارحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها ومرتكازتها، وطرح أبرز محطات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان

كما أنه يحاول الإجابة عن العديد من التساؤلات التي يتناولها البعض من ماهية دلالات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدى أهميتها، وطبيعة التحديات التي تعيق عملها، كما يسعى لعرض دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان، ويختتم الكتاب بعرض عدد من التوصيات التي يمكن العمل عليها من أجل ضمان تطبيق حقوق الإنسان كركيزة أساسية من ركائز استقرار وتقدم الدولة المصرية، وكضمانة حقيقية من أجل وجود مجتمع قوي ومتماسك يستطيع العيش حياة كريمة وحاصل على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق ما نص عليه الدستور.

مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم

وتأسس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم في يناير 2020، بهدف الدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، من خلال دراسة المتغيرات الإقليمية، ومدى تأثيرها على الأمن القومى المصرى، واستشراف المستقبل في ظل هذه المتغيرات.

وتنطلق رؤية المركز ورسالته من الإيمان بالقيم الوطنية، والتميز في الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وإعداد الكوادر البحثية من المتخصصين، مزودة بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالشئون الإسرائيلية والفلسطينية، والإيرانية، والتركية، والأفريقية وذلك للنهوض بمسؤولياتهم تجاه وطنهم.

ويهدف مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطنى لدى أفراد المجتمع وتعزيز الخبرات العلمية المتخصصة فى ضوء الالتزام بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية منها والإفادة من جميع الخبرات والإمكانات التي تزخر بها الجامعات المصرية في تكوين الكوادر البحثية و تكوين جيل جديد من الباحثين المزود بالمعرفة التي تخدم الوطن، وتعزز مصالحه العليا وتصون أمنه القومى، فضلا عن نقل الخبرات الأكاديمية المتراكمة لدى الأساتذة إلى شباب الباحثين فى حدود الاختصاص واستكشاف المخاطر التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وتأتي مهام المركز من إجراء الدراسات والبحوث والتقارير فى حدود مجالات اختصاص المركز واهتماماته وتقديم الرأى إلى دوائر صنع القرار، ودعم السياسات العامة للدولة، بالتعاون مع المراكز البحثية الموازية والخبراء والمتخصصين ورصد تحليل التطورات الجارية بدول الجوار الإقليمى..