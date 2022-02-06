ميريام فارس تبهر جمهور "إكسبو 2020" بأغاني ورقصات (صور)

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ابهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في حفلها الكبير الذي كان يوم 6 فبراير 2022، والذي أُقيم في مسرح ساحة اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي” الجمهور الحاضر والمتابع عبر شاشات التلفزيون، وتألقت في غنائها واستعراضها الذي أظهرته على خشبة المسرح برفقة فرقتها الموسيقية.

دوت الخليج يرصد لكم حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس في مسرح ساحة اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي”.

مريم فارس في إكسبو 2020 دبي

تألقت ميريام فارس في غناء أغنياتها الجديدة والقديمة وسط تفاعل الجمهور الذي أظهر مشاعر الفرح والسعادة بالحفل الذي نظمه بالتعاون مع “إكسبو 2020 دبي” المنتج والمخرج صلاح الياسري عبر “الياسري للانتاج الفني” ضمن أعلى وأهم مواصفات الحفلات الغنائية في العالم.

وعبر إطلالة مميزة وفريدة، قدمت ميريام فارس خلطة غنائية بين اللبنانية والخليجية والعراقية على إيقاع الجوبي العراقي الشهير، وسط حضور فرقة فنية شاركها عزف الإيقاع على المسرح.

مريام فارس سعيدة بجمهور الحفل

وأظهرت ميريام فارس سعادتها بهذا الجمهور الكبير من مختلف الجنسيات العربية والعالمية، وقالت أنها فخورة كونها تقدم حفلة غنائية عالمية في أرض عربية في الإمارات عبر “إكسبو 2020 دبي”.

وقالت ميريام: “حماسي كبير لهذا الحفل الذي أقدمه بوجودكم في إكسبو 2020 دبي، أنا سعيدة بكم وسعيدة بتواجدكم”، معبرة عن سعادتها بالتنظيم الذي رافق من وقت وصولها إلى دبي، شاكرة جميع من ساهم في نجاح الحفل.

صلاح الياسري: أتمنى لميريام النجاح والتقدم

وأعرب صلاح الياسري عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته ميريام فارس في حفلها معه في “إكسبو 2020 دبي” وقال: “ميريام فارس نجمة عربية بمواصفات عالمية، وقد وعدت بإبهار الجمهور ونشر الفرح والسعادة بينهم، ولبّت وعدها بكل حرفية، لأنها فنانة تحترم جمهورها وتعمل من أجل النجاح معهم في كل مكان”، متمنياً لها كل التقدم والمزيد من النجاح.

ومن جانبه وعد صلاح الياسري أن هناك المزيد من المفاجآت الذي يعدها مع إدارة "إكسبو 2020" بالتعاون مع "الياسري للإنتاج الفني" من حفلات وسهرات غنائية عربية مبهرة، سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من كل التجهيزات لها.