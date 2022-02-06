«بتنفس بصعوبة وروحي بتطلع».. لميس سلامة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

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كشفت الإعلامية لميس سلامة، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا أمس السبت، معبرة عن مدى صعوبة تداعيات الفيروس.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية لميس سلامة بعد إصابتها بكورونا.

لميس سلامة تشكو آلام كورونا

وكتبت سلامة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "مش عارفة اشمعنا التعب كله بيزيد أوي بليل.. بحس كأن جبل على صدري تقيل والتنفس بيبقى بصعوبة أوي، ده أصعب بجد عرض في أعراض كورونا بيطلع الروح حقيقي.. الحمد لله".

وكانت لميس سلامة أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أنه علمت تلك الأنباء مؤخرا بعد وصول الفيروس للرئة وتدهور حالتها الصحية.

وكتبت لميس سلامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفة عن حالتها الصحية: «كورونا إيجابي، وعرفت متأخر بعد ما وصلت للرئة، لكن الحمد لله..أنا بقالي أسبوع تعبانة تعب لا يحتمل، والحديد وصل لـ 3، وكل شوية نجري على مستشفى شكل، عشان بدوخ وبفقد الوعي وتعب رهيب».

معاناة لميس سلامة مع فيروس كورونا

وتابعت: «عملت 5 مسحات وطلعوا سلبي وعملت كل التحاليل عشان نعرف دي كورونا ولا لأ، وكل الناس قالولي مش كورونا، وفي يوم رحت مستشفى قولت لهم احجزوني الحقوني عالجوني، أنا بطلع في الروح قالوا لي ما أنتي مش كورونا.. عملت اكو على القلب من التعب وبرضه مظهرش حاجة».

لميس سلامة تبدأ رحلة علاجها.. وتعلق: «بموت»

واختتمت سلامة حديثها، مؤكدة على البدء في رحلة علاج الفيروس، فقالت: «الحمد لله بدأت العلاج وإن شاء الله خير دعواتكم عشان أنا شوفت أصعب أيام حياتي، وكنت حاسة أن أنا حقيقي بموت قعدت أدعي ربنا يخليني بس لبنتي».

إصابة ابنة لميس سلامة بكورونا

هذا وأعربت سلامةعن استيائها من موقف نزول الطلاب المدارس خلال هذه الفترة، في إشارة منها إلى انتشار الفيروس بشكل كبير، مؤكدة على إصابة ابنتها بالفيروس بسبب نزولها الامتحانات.

لميس سلامة تتحدث عن انتشار فيروس كورونا بين الطلاب

وكتبت لميس سلامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بنتي كورونا إيجابي، اتحايلنا على المدرسة بقالنا أسبوع يمتحنوا الولاد أون لاين بيرفضوا لحد ما الفصل كله بقى كورونا، وأخواتهم مخالطين وبينزلوا للفصول التانية، وبرضو طلع فيها حالات».

لميس سلامة تهاجم نزول الطلاب للمدارس أثناء تواجد الفيروس

وتابعت لميس سلامة مهاجمة المدراس الحكومية: «والنهاردة كمان المخالطين ليهم نزلوا بالفعل المدرسة، ودخلوا الفصل اللي فيه حالات من غير تعقيم أو أي حاجة..هل ده ينفع؟.. ادعولي بقي عشان أعصابي بايظة ومرعوبة».