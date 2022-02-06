الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بشأن تأجيل تجنيد بعض الدارسين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار رقم 2، لسنة 2022، الصادر من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بشأن تأجيل تجنيد الطلاب الملتحقين بالدراسة لكلية الفنونِ، والتصميم، بالجامعة البريطانية في مصر.

وتضمن القرار بأن يضاف البند التالي إلى الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه، كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر.

وألزمت المادة الثانية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار، أما المادة الثالثة من القرار اقتصرت بأن ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.