تابع.. موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 7 والقنوات الناقلة

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يبحث عشان الدراما العربية والمسلسلات العائلية، عن موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7، وذلك بعدما حققت الحلقات السابقة نجاحًا ساحقًا بالدفء الأسري الذي اشتملت عليه رغم ما يواجههم من زلات.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة» 3 الحلقة 7.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7

ويعرض مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7 على شاشات التليفزيون عبر فضائية «dmc» من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، كما يذاع عبر قناة «dmc دراما» في الساعة الحادية عشر مساءً في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرًا.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

أبو العروسة يحقق نجاحًا ساحقّا

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

Dmc تحتفل بعامها الخامس بعرض مسلسل أبو العروسة

وروجت قناة dmc لعرض المسلسل من خلال حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ترقبا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، لكنها لم تكشف عن الموعد المحدد.

وعلقت dmc معلنة عن تفاصيل المسلسل: «بمناسبة عيد ميلاد dmc الخامس قررنا نفاجئكم بهدية حلوة وهي الموسم الجديد من مسلسل أبو العروسة.. انتظروا الموسم الثالث قريبًا على dmc».

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