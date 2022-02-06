/677613/رئيس-جامعة-سوهاج-يناقش-خطة-الإستدامة-لمشروع-المركز-الجامعى-للتطوير-المهنى

إستقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، كلا من الدكتوره مها فخرى المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، والدكتوره تغريد عبد الرحمن نائب المدير التنفيذى، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة.

واكد عبد الخالق أن المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية والإستشارية المجانية لجميع طلاب الجامعة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لمستقبل مشرق، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء وضع السياسات العامة والخطة المستقبلية للمركز، ومدى معرفة سبل الدعم التى تقدمها الجامعة لتحقيق إستدامة خدمات المركز.

وأضافت الدكتوره مها فخرى أن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة سوهاج، يعد واحداً من أهم المؤسسات الجامعية التى تهدف لربط خريجى الجامعة بسوق العمل، وذلك من خلال التدريبات وورش العمل وتقديم الإستشارات المهنية على مدار العام، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات للتوظيف ومناقشة قضايا سوق العمل، وكيفية تعظيم دور القطاع العام والخاص في دفع عجلة الإقتصاد، من خلال إستثمار الطاقات البشرية من خريجى الجامعات المصرية.

و أكد الدكتور محمود المنشاوى مدير المركز بأن المركز يقدم خدمات تدريبية وإستشارية مجانية لأكثر من عشرة آلاف طالب من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، موضحاً أن المركز يستهدف طلاب السنوات النهائية بشكل خاص، كما يقدم خدمات إستشارية مهنية للخريجين وخدمات تدريبية تخصصية لجهات العمل المختلفة من داخل وخارج الجامعة، من شركات ومصانع ومؤسسات وذلك لرفع كفاءة العاملين، وزيادة معدل الأداء داخل تلك المؤسسات.

طب بشري سوهاج تحتفل بإنتهاء امتحانات الفرقة السادسة

احتفلت أسرة غيث بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بإنتهاء امتحانات الفرقة السادسة وسط فرحة كبيرة من الطلاب .

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن الكلية انتهت من امتحانات الفرقة السادسة، والتي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، حيث نظم فريق أسرة "غيث" احتفالاً لطلاب الفرقة التي يبلغ عددها ٣٩٥ طالب وطالبة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفي الجامعي وأستاذ جراحة التجميل ورائد الأسرة، أنه تم تنظيم الحفل لدعم الطلاب نفسيًا ومعنوياََ، حيث اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، كما تم توزيع هدايا تذكارية يدوية الصنع على الطلاب.