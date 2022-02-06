/677615/الحكومة-تخطر-النائبة-فاطمة-سليم-بجهود-تطوير-منطقة-هرم-ميدوم-في-بني-سويف

تلقت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، ردًا من وزارة السياحة والآثار، بشأن الطلب المقدم منها بخصوص تطوير منطقة هرم ميدوم، لما لها من أهمية تاريخية وسياحية.

دوت الخليج

وجاء في الرد وفقًا لرئيس قطاع الآثار المصرية، وكذلك المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن منطقة هرم ميدوم شهدت في الفترة الأخيرة العديد من التغيرات بهدف رفع كفاءة وتطوير تلك المنطقة، خاصة وأنها من أهم مزارات محافظة بني سويف.

الحكومة تخطر النائبة فاطمة سليم بجهود تطوير منطقة هرم ميدوم في بني سويف

وأوضحت وزارة السياحة في ردها، أن المجلس الأعلى للآثار قام بإنشاء حجرتي التذاكر وشرطة السياحة والآثار وتركيب البوابات الإلكترونية، كما قام المجلس بالتنسيق مع محافظة بني سويف، بتركيب كشافات وإضاءة المنطقة المحيطة مع تغيير السلم الخشبي القديم المؤدي لزيارة الهرم المنشئ منذ عام ١٩٨٢.

كما قام المجلس وفقا لرد وزارة الآثار، برفع الأكشاك الخشبية القديمة الموجودة غرب الهرم وبناء حجرات مناسبة لقوة الأمن والحراسة بعيدة عن بانوراما الهرم، فضلا عن إعادة تأهيل اللوحات الإرشادية والسلات حول هرم ميدوم.

وأعلن المجلس في رده على النائبة فاطمة سليم، أنه جار دراسة إنشاء ساحة النظار السيارات بمنطقة ميدوم وإعادة تأهيل دورات المياه الموجودة بالمنطقة، وكذلك توفير مقاعد للزائرين وسلات المهملات بنظام فصل المخلفات خلال الشهر الجاري لمنطقة آثار میدوم.

وكشف رد وزارة الآثار، أنه سيتوالى توفير الخدمات والمطويات باللغتين العربية والإنجليزية ومظلات لجميع الزائرين.

عرض 17طلب مناقشة عامة بجلسة البرلمان الثلاثاء المقبل

هذا و تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل عرض 17طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشة مقدم من الأعضاء، حيث يتم ضمهم للموضوعات ذات الصلة لمناقشتهم بالجلسة العامة بحضور الوزير المختص.

طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

1.مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

2.روان لاشين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الالكترونية.

4.آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.

5.آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

6. جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

7. عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

8. عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

9. عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

10. أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.

11. أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

12. رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

13. مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

14. مها عبد الناصر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

15. غادة علي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

16.طارق الخولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

17. أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.