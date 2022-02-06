/677618/أمانة-القاهرة-بحزب-حماة-الوطن-تشارك-بوفد-لدعم-منتخب-مصر-في-نهائي-كأس-الأمم-الإفريقية

شاركت امانه القاهرة بحزب حماة الوطن بوفد ضمن بعثة الحزب المرسلة الي العاصمة الكاميرونية "ياوندي" لدعم المنتخب القومي ، في مباراته المصيرية ، أمام منتخب السنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

دوت الخليج

مباراة مصر والسنغال

وجه اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة رساله للمنتخب الوطني إلي أن المتابعين لبطولة الأمم الافريقية في مختلف دول العالم يقفون احتراما وتقديرا لأدائكم الممتع والمبهر، خلال المباريات السابقة، من عمر البطولة، قائلا :" الفريق الذي يتغلب على البلد المنظم للبطولة، ويقصى المغرب وكوت ديفوار، ليس من الصعب عليه الفوز علي السنغال".

مباراة مصر أمام السنغال

هذا ويستعد منتخب مصر لمباراة هامة أمام نظيرة السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال

فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل

فى خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- محمد عبدالمنعم- إمام عاشور

فى خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي

فى خط الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

أحداث مباراة مصر والكاميرون

وكان حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

مصر ضد الكاميرون

ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح.

وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

وفي الدقيقة 85 دخل إمام عاشور بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين بدلاً من محمد النني.