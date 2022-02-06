/677620/ملخص-أحداث-مسلسل-أبو-العروسة-الجزء-الثالث-الحلقة-6

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث على أحداث مشوقة ولافتة لانتباه الجمهور، الذي طالما تعايش مع أسرة «عبد الحميد وعايدة» بفرحهم وحزنهم.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث الحلقة 6 بطولة سوسن بدر وسيد رجب

أحداث أبو العروسة 3 الحلقة 6

دارت أحداث مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث الحلقة 6 حول هاجر وخطيبها يوسف، حيث رغبت الأولى في تأجيل موعد الزفاف الأمر الذي جعل يوسف يدخل في مشادة كلامية معها نظرًا لترتيب أموره على موعد محدد.

وانتقلت الأحداث إلى عايدة وعبد الحميد اللذان يدبران أمور المعيشة ويعيدان حساباتهما بعد أن قاموا بتركيب كاميرات أمام المنزل نتيجة لدخول الحرامي، وهو الأمر الذي كلفهم الكثير.

أحداث مسلسل أبو العروسة 3

ومسلسل ابو العروسة الجزء 3، يسلط الضوء على القضايا العائلية البسيطة، التي يتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة يقودها أب سوي وذكي، يملىء قلبه الود والألفة، يحاول تربية أبناء سويين، ومعاونتهم في جميع مشاكلهم وتسهيل الأمور عليهم، وأم «سوسن بدر»، رغم أنها إمرأة عاملة، إلا أنها كرست حياتها وأولويتها لأولادها وزوجها، لتعيش الأسرة في حالة من الدفيء الأسري الذي يفتقده عدد كبير من الشعب هذه الأيام، خاصة مع وجود الهاتف المحمول.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

انضمام وفاء صدقي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

من جانبه، انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي انطلق عرضه خلال الأيام القليلة الماضية.

وشوقت وفاء صادق الجمهور بدورها في مسلسل أبو العروسة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صفحة من السيناريو الخاص بالعمل، وعلقت عليه: “مفاجأة، ياترى إيه اللى ودانى عندهم ؟؟؟!!، مش حقول لكم ، استنونا”.

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