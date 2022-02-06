عاجل- الصحة: إعدام 387 طن أغذية و12 ألفا و765 لتر مشروبات

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين من خلال التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، إلى أن الحملة تضمنت المرور على 12785 منشأة غذائية ما بين مطاعم وفنادق، مخابز، وثلاجات تخزين، لافتا إلى تحرير 9861 محضرا بالمخالفات التى تم رصدها.
وبدورها، قالت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، إن فرق التفتيش على سلامة الغذاء قامت بسحب 25986 عينة أغذية مختلفة وأرسلت للمعامل لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، كما تم 77 طنا و202 كيلوجرام أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 13325 لتر للشك فى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى.
وأكدت "حمزة" استمرار حملات الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وأمان الأطعمة والمشروبات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
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