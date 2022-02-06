عاجل- الحكومة تكشف حقيقة توقف محطات الطاقة الشمسية بسبب الصقيع

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن توقف كل محطات الطاقة الشمسية فى مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.





وأكد المركز أنه لا صحة لتوقف أى من محطات الطاقة الشمسية فى مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن كافة محطات الطاقة الشمسية فى مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة، مُشيرةً إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية فى مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسى طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين، مُؤكدةً أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف جيجاوات ساعة فى عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، بالإضافة إلى المحطات أعلى المبانى ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.

وفى سياق متصل، نجحت مصر فى تحقيق طفرة فى إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبنى برنامجاً طموحاً للطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالى 14ألف جيجاوات ساعة، كما سجلت مشروعات طاقة الرياح إنتاج نحو 5.4 ألف جيجا وات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة قرابة 4.5 ألف جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى 86 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى.

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