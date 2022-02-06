محافظ القاهرة يتفقد ساحات انتظار السيارات بوسط البلد (صور)

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ التزام الشركة المتعاقدة بتعريفة الانتظار وتطبيق قانون انتظار المركبات، الذى وضعته الدولة لضبط الشارع والحد من الفوضى ومنع استغلال المواطنين، والقضاء على ظاهرة السايس العشوائى.

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