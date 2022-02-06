فى جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب (صور)

جدة - نرمين السيد - والتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين، الذين أكدوا له التزام السائقين بتعليمات عدم زيادة تعريفة الركوب، ووجه عبدالعال جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بتقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار إعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.

