وزيرة التضامن الإجتماعي تصل الوادي الجديد لإفتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ ووفد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. حيث استهلت الوزيرة جولتها بزيارة مزرعة واحة الحرير شمال مدينة الخارجة المقامة على مساحة ١٨٠ فدانا وتضم ٢٤ صوبة زراعية لإنتاج الخضروات والنخيل والتوت ومعامل لتربية دودة القز وانتاج الحرير عيش الغراب ومشروع استزراع سمكي وثلاجات حفظ التمور بطاقة استيعابية تصل ل ٢٠٠٠ طن. وأشادت القباج والوفد المرافق بمبادرة إنتاج الحرير الطبيعي موجهة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمحافظة لتنفيذ مشروعات صغيرة في إطار المبادرة للأسر الأكثر إحتياجاََ لتمكينهم إقتصادياََ.

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