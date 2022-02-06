في اليوم العالمي للسرطان.. اتبع نظام غذائي للحفاظ على القوة والتعامل مع...

قد تؤدي الطرق العلاجية المختلفة للأورام السرطانية في بعض الأحيان إلى حدوث مشاكل متعلقة بتناول الطعام والشراب أو الهضم، وقد تكون بعضها طفيفة، بينما قد يكون للبعض الآخر تأثير بالغ، فبعض مرضى السرطان يعانون من فقدان الشهية والغثيان نتيجة القلق من المرض وعلاجه، وسرعان ما يزول كل هذا بعد تهيئة المريض نفسيا وشرح خطة العلاج والمتوقع منها.
وفي اليوم العالمي للسرطان #هيئة_الدواء_المصرية بتقول لمريض السرطان أنه لازم يتبع نظام غذائي مختلف، خصوصًا أنه بيكون في حاجه إلى تناول الطعام الصحي للحفاظ على القوة والتعامل مع الآثار الجانبية لطرق العلاج المختلفة.
وهنتكلم عن بعض الأعراض مثل القيء والغثيان والتهابات الفم والحلق وكيفية التعامل معها بالتغذية المناسبة في البوستات القادمة.
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