هددوا بقطع أصابعه الأربعاء المقبل.. من هو الطفل فواز السوري؟  

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ليست الأولى.. قضية الطفل فواز تكشف عن عصابات سورية تخصصت في خطف الأطفال مقابل فدية

دوت الخليج

في التقرير التالي يستعرض " دوت الخليج" تفاصيل قضية الطفل فواز القطيفان صاحب الثماني سنوات.

من هو الطفل فواز السوري؟

الطفل السوري فواز القطيفان هو أحد أطفال قرية إبطع بريف مدينة درعا السورية، وقد تم اختطافه منذ ثلاثة أشهر خلال توجهه إلى المدرسة بصحبة شقيقته 9 سنوات، من قبل فردين مسلحين يركبان دراجة بخارية بهدف طلب فدية مالية.

تهديد بقطع أصابع الطفل إذا لم يتم دفع مبلغ 500 مليون ليرة الأربعاء المقبل

وبحسب تصريحات إعلامية لنشطاء سوريين، فإن انتشار قصة فواز حاليا بعد ثلاثة أشهر من اختطافه تعود لهذا الفيديو الذي ظهر فيه الطفل فواز أمس، وهو بحالة مزرية ويتعرض للضرب من قبل خاطفيه يتوسل إليهم قائلا:" عشان الله لا تضربوني"، كذلك تلقي أسرة الطفل رسالة من الخاطفين بأنه إذا لم يتم دفع مبلغ الفدية المطلوب حتى يوم الأربعاء المقبل سيتم قطع أصابع الطفل فواز.

ويقدر مبلغ الفدية الذي طلبته عصابة خطف الأطفال السورية مقابل إعادة الطفل فواز بـ500 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 150 ألف دولار.

وبحسب مصادر سورية فإن أسرة الطفل فواز تقدمت ببلاغ فور اختطافه لقسم الشرطة التابع لهم والذي أحالهم للأمن الجنائي، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لمرتكبي الواقعة أو إعادة الطفل.

ليست الأولى.. عصابات سورية تخصصت في خطف الأطفال مقابل فدية

وأوضحت المصادر أن عصابة خطف الأطفال أرسلت فيديوهين لأسرة فواز خلال تلك الفترة الأول تحدث فيه الطفل وكان بحالة مطمئنة نسبيا وأخبر أسرته قائلا: " الحمد لله أنا بخير"، والثاني هو الذي أشعل العالم أمس والذي ظهر فيه الطفل يتعرض للتعذيب ويستغيث كي يتوقفوا عن ضربه، مشيرة إلى أن العصابة تتواصل مع الأسرة كل 20 يوما منذ اختطاف الطفل عبر تليجرام.

وكشفت المصادر أن واقعة اختطاف الطفل فواز ليست الأولى من نوعها وأنه خلال العام الماضي 2021 شهدت مدينة درعا وجنوب سوريا اختطاف أكثر من 40 طفلا بغرض طلب فدية، وأنه يتم إطلاق سراح هؤلاء الأطفال فور دفع الفدية.

انقسام بين الأهالي حول دفع الفدية

وأضافت المصادر، أن الأهالي بحوران منقسمين الآن بين قسم يرفض دفع الفدية حتى لا تكون وسيلة تشجع الخاطفين على مزيد من عمليات خطف الأطفال، وبين من يطالبون بدفعها لإنقاذ الطفل، فيما عرض البعض مبلغ يوازي مبلغ الفدية في حال تقديم معلومات تفيد الوصول للطفل والقبض على التشكيل العصابي.

الطفل فواز حديث مواقع التواصل ومخاوف بأن يلاقي مصير ريان

أصبحت مأساة الطفل فواز السوري حديث مواقع التواصل الاجتماعي العربية في ساعات، خاصة وأنها تزامنت مع مأساة الطفل ريان المغربي، داعين الله أن لا يلاقي مصير ريان وأن يعود لأسرته سالما.