/677639/الآثار-تعلن-الانتهاء-من--99-من-الأعمال-بالمتحف-الكبير

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بموقع المتحف الكبير وصلت إلى 99%، وأنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

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جاء ذلك، عند استعراضه للأعمال التي تتم داخل المتخف خلال الاجتماع الذي عقده كلا من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري به، بالإضافة إلى تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

الانتهاء من 98 من الأعمال بالساحة الخارجية للمتحف

وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%.

وأضاف، في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، أنه تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني.

كما استعرض الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من ٢٠٠٠ مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ ١٣٠٠ عربة، بالإضافة إلى استعراض مراحل تسليم أعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين من المصريين والسائحين بالمتحف.

تثبيت أكثر من 4700 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون بفتارين العرض

ومن جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف موقف تقدم العمل الأثري بالمتحف؛ لافتا إلى أن حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم بلغ 99.8% ، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينة.

وأضاف مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الإنتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف.

فيما أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بما تم إنجازه من أعمال للانتهاء من هذا الصرح العظيم، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة مقدما للإنتهاء من جميع الأعمال استعدادا لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة مستوى الخدمات السياحية بالمنطقة المحيطة به مع مراعاة المظهر الحضاري بالكامل.

جولة للوزير ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمتحف

وفور انتهاء الاجتماع توجه الدكتور خالد العناني واللواء إيهاب الفار والحضور لجولة بالمتحف لتفقد الأعمال والعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، والدكتور الطيب عباس، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، ومساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصين، والمقاول واستشاري المشروع وممثلي تحالف تقديم وتشغيل الخدمات.