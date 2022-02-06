وفاة شاب أثناء السعي على رزقة بسوهاج

انهار حفر صرف صحي بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، مما أدى الى وفاة شاب يعمل أثناء الحفر يقطن بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة من اسفل الحفر ونقلها الى مستشفى المنشاة المركزى ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة بوفاة عامل بحفر للصرف الصحي.

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاة، وتبين أنه أثناء قيام المدعو محمد ج ف - 21 عام - عامل - ويقيم دائرة مركز جهينة بأعمال حفر صرف صحي انهارت عليه الحفرة مما نتج عنه وفاته في الحال.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي بالمنشاة، وأفاد المدعو بخوم م ف ر - سن 26 مهندس - ويقيم دائرة المركز بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

رفع 898 طن قمامة من شوارع سوهاج

على جانب اخرأعلنت محافظة سوهاج عن رفع 898 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، وذلك خلال حملات نظافة وإنارة مكبرة نفذتها الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين . حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برفع 213 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال حملات مكبرة بشوارع المدينة وقرى " أولاد عزاز، جزيرة شندويل، الكوامل بحري، عرابة أبو الدهب، روافع القصير، تونس، الصلعا، الشباتية"، بالإضافة إلى أعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتركيب لمبات جديدة وتغيير محول كهرباء البخايتة بقرية عرابة أبو الدهب . وفي حي شرق سوهاج استمرت أعمال الإنارة وصيانة الكهرباء حيث تم إنارة 9 شوارع بمدينة ناصر، وإنارة شارعين متفرعين من شارع الجمهورية، وعدد 9 شوارع مختلفة بنطاق الحي، كما واصل الحي حملات النظافة والإنارة بمناطق " شارع سيتي، وترعة باجا الغربي، ومحمد سيد طنطاوي، و٢٦ يوليو، و٢٣ يوليو، والمعتز بالله، والعارف بالله " .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة حملات نظافة مكبرة استهدفت الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، وتم تفريغ الحاويات، ورفع القمامة من أماكن تجمعاتها، وتمهيد الطرق بالجليدر .

بينما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات نظافة مكبرة شنتها على مدار اسبوع، شملت جميع قطاعات الحي ، كما استمرت أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات الليد بشوارع " الشجيع، ومنطقة حوض التلاتين، ومحيط إدارة مرور سوهاج حتي منطقة الثلاث كباري، وحي راشد، وشارع الجرجاوية، وشارع المخبز الألي الرئيسي، وبعض المناطق والشوارع الأخرى .