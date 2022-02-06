«بأمن بالسحر».. أحمد السعدني يكشف مواقف غريبة في تعرض لها في كواليس مسلسل الكبريت الأحمر «فيديو»

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قام الفنان أحمد السعدني بالكشف عن بعض المواقف الغريبة التى تعرض لها فى كواليس مسلسل “الكبريت الأحمر” مما جعله يؤمن بوجود السحر.

تحيا مصريرصد لكم تصريحات الفنان أحمد السعدني في برنامج أحلى كلام الذي يذاع عبر قناة الحياة.

أحمد السعدني يؤمن بالسحر

قال الفنان أحمد السعدنى خلال لقاء ببرنامج “أحلى كلام” والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى عبر قناة “الحياة”: “تعرضنا فى مسلسل “الكبريت الاحمر” إلى مواقف صعبة وغريبة جعلتنى أؤمن بالسحر حيث كان هناك حائط بالديكور مكتوب عليه بالدم وهو عبارة عن مشهد فى الحمام”.

وأضاف السعدنى: “بعد الانتهاء من تصوير العمل قررنا تنضيف الديكور والحوائط وقام عاملين بالمسلسل بمسح الحائط أكثر من مرة وباستخدام جميع أنواع أدوات النظافة ولكن لم يكن هناك أى نتيجة وهو ما دفعنا إلى هدم الديكور”.

وأوضح أحمد السعدنى قائلًا: “بعد أيام قليلة علمنا أن المكلفين بنظافة الحائط تعرضوا إلى أزمات حيث سقط الأول من على السلالم والثانى تعرض إلى حادث سير”.

أحمد السعدني يعلن عن إصابته بكورونا

نشر الفنان أحمد السعدني من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنه أُصيب بفيروس كورونا، وكتب:"بعد صمود سنتين و نبر كتير علي شاكلة: انت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا"، وتفاعل معه جمهوره وبعض من المتابعين له من زملاءه بالوسط الفني، وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور، وكتبت:"يا حبيبي.. الف سلامة عليك"، وعلق له الفنان شريف إدريس، وقال:"سلامتك يا احمد ان شاء الله تعدي علي خير"، وزادة تعليقات أقاربه وأصدقاءه ومتابعيه، تتمنى له السلامة والتعافي قريبًا.

أحمد السعدني في مسلسل منورة بأهلها

مسلسل «منورة بأهلها» من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، والذي تعاون فيه السعدني مع المخرج يسري نصر الله للمرة الثانية، في أعمال تعرض على المنصات الإكترونية، وكانت المرة الأولى في مسلسل نمرة اتنين.

هذا وقد ظهر السعدني بإطلالة رسمية بقميص أبيض وشعر كلاسيكي، في ديكور مكتب، وأُعجب متابعيه على صفته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بشكله، ومنهم من عبر عن إعجابه بكلمات أو إيموجيز قلوب حمرا، ومنهم من هنأه على قرب عرض مسلسل منورة بأهلها.