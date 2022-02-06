/677631/بعد-سعيها-لزعزعة-علاقة-تامر-حسني-بزوجته-بسمة-بوسيل-من-هي-جليلة-المغربية

تعود الفنانة والبلوجر المغربية جليلة من فترة لأخرى للساحة في محاولة منها لزعزعة علاقة نجم الجيل، الفنان تامر حسني بزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول الممثلة المغربية جليلة وعلاقتها بتخريب العلاقة بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

جليلة بمنزل تامر حسني

فعمدت جليلة مؤخرًا على إدخال الشك لقلب بسمة بوسيل ونثور الشوائب بعلاقتها بزوجها من خلال نشرها مقطع فيديو من داخل منزل تامر حسني، ومن ثم خرج البعض ليؤكد أنها بالأستديو الخاص به وليس منزله.

جليلة

جليلة تزغرط فرحًا بعد انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

هذا وقد أثارت المغربية جليلة، حالة من الجدل الشديد حولها، بعد إعلان بسمة بوسيل خبر انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني، لتنشر جليلة فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "بشرة خير" للنجم الأماراتي حسين الجسمي، وبدت فيه بغاية السعادة وتزغرد بطريقة هستيرية.

وعلقت جليلة على الفيديو بعدة رسائل قصيرة كتبت فيها: احتفالات جليلة.. جليلة فرحانة جدا جدا مساء الجمال.. مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس واحتفل".

جليلة

لفت فيديو جليلة أنظار متابعيها، مؤكدين أن سبب فرحتها هو خبر انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، ويعود السبب في ذلك إلى ما فعلته خلال لقائها مع الإعلامية مي العيدان في برنامجها التليفزيوني، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن علاقتها بتامر حسني و خطف بوسيل له منها.

جليلة تتهم بسمة بوسيل بسرقة تامر حسني منها

و كشفت جليلة في لقائها عن علاقتها بفنان مصري مشهور تركها و تزوج فتاة أخرى و لكن بدون ذكر أسماء، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تبين من سياق الحوار أنها تقصد الكطرب تامر حسني وزوجته بوسيل.

وفي هذا الصدد نرصد خلال السطور القادمة أبرز المعلومات حول الممثلة المغربية جليلة.

أبرز المعلومات حول جليلة المغربية

• جليلة مغنية من أصول مغربية

• اسمها بالكامل جليلة حمليل

• تبلغ من العمر 35 عامًا

• ولدت يوم 16 يوليو من العام 1985 في مدينة تطوان فى المغرب

• تخرجت في جامعة تطوان

بدأت مشوارها الفني عام 2000.

• انطلاقتها الفنية كانت بأغنية «أذوب».