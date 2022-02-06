/677630/النائب-إمام-منصور-يطالب-بإعادة-العلاج-على-نفقة-الدولة-بمستشفى-شريف-عمر

تقدم النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، بشأن توقف قرارات العلاج بمركز الأورام بمستشفى «شريف عمر».

دوت الخليج

إمام منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن مستشفى «شريف عمر»

وجاء فى نص طلب الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل بمجلس النوب:" سبق وأن قد قدمت طلب إحاطة فى شهر مايو بخصوص توقف قرارات العلاج على نفقة الدولة فى مركز علاج أورام فاقوس «شريف عمر»، وتحويلها إلى مستشفيات أخرى تبعد عن المدينة بأكثر من 50 كيلو مما يرهق المرضى وذويهم ماديًا ومعنويًا.

طلب إحاطة مقدم إلى وزير الصحة بشأن مستشفى شريف عمر

واستكمل طلب الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب:" حتى الآن لم يتم حل الموضوع ومركز علاج أورام فاقوس عند نشأته يساعد فى علاج أهالينا فى الشرقية وعدد مدن القناة وسناء وجميع ملفات المرضى، ومدينة فاقوس تتوسط شمال الشرقية وبعد توقف القرارات يضطر المريض إلى العلاج على نفقته الخاصة.

وتابع منصور:" سبق أن تقدمت بطلب إلى وزير الصحة للتحويل من الطوارئ الجديد فى مستشفى فاقوس إلى مستشفى أورام فاقوس ولكن غير مجهز حاليًا ويحتاج إلى وقت والمرضى لا يستطيعون تحمل كل تلك التكاليف".