مباحث تموين الجيزة تضبط 2355 قضية فى شهر

جدة - نرمين السيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2355 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضى، بإجمالى مضبوطات حوالى 105 أطنان، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد رماح عرفه مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 102 طن.

وتضمّن التقرير ضبط 709 قضايا فى مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 463 قضية فى مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمى، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفى مجال المحال العامة، ضُبطت 1117 قضية وفى مجال البدالين التموينين تم ضبط 45 قضيه لعدم الإعلان عن الأسعار.