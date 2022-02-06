مفتى الجمهورية: أمتنا الإسلامية تمرُّ بواقع يموج بالصراعات

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن: "أمتنا الإسلامية تمر بواقع يموج بالصراعات وبالأحداث الجسيمة وبالتغيرات الهائلة، على كافة المستويات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية، ولا شك فى أننا نعقد آمالًا كبيرة على رابطة العالم الإسلامى وعلى أمينها العام فى توحيد الجهود ولم الشمل والتعاون البناء، من أجل تحقيق أمل الأمة الإسلامية فى نشر قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، والقضاء على خطر الإرهاب المحدق بأمتنا الإسلامية، بل بالعالم من حولنا".





وأضاف مفتى الجمهورية - فى كلمته التى ألقاها عبر الفيديو كونفرانس خلال أعمال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى، اليوم الأحد - أن "من أهم عوامل التصدى للمخاطر التى نواجهها دعم الجهود التنموية التى تبذلها الحكومات والدول من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب لتحقيق آمال الشعوب وطموحاتها فى حياة كريمة، وتدفع الجميع للتكاتف من أجل اللحاق بركب الحضارة والتقدم والتطور".

وتابع مفتى الجمهورية، أن "للعلماء دورًا بارزًا فى نشر الوعى والفكر الصحيح، فمعركتنا فى المقام الأول هى معركة الوعى، ورسالتنا التى نحتاج إلى التعاون والترابط من أجلها هى رسالة نشر الوعى الصحيح والفكر المستقيم، وإن الأمة الإسلامية بعد أن نبذت شعوبُها الجماعاتِ المتطرفةَ فكريًّا وسياسيًّا ودعويًّا، تعقد آمالًا كبيرة واسعة على علمائها الأجلَّاء وعلى قادة الرأى والفكر فى العالم الإسلامى وعلى رابطة العالم الإسلامى من أجل العبور بالأمة الإسلامية إلى آفاق أرحب؛ لتعود إلى مكانتها اللائقة بها بالعلم الرصين وبالعمل الجاد وبالتطور التقنى وبالانتاج المثمر".

واستطرد أن "هذا يتطلب منا أن ننفتح على العالم كله، وأن نحيا فى عصرنا وواقعنا بمتغيراته ومعطياته، وأن نكون مشاركين جادين فى كافة المجالات البناءة، فالعالم الآن لا يقيم وزنًا كبيرًا للشعارات والخطب الرنانة، ولا مكان فى العالم المتحضر للكسالى ولا للمتواكلين، فلا بد ونحن نمضى بأمتنا الإسلامية فى هذا الطريق نحو تحقيق الإزدهار والتقدم أن نحرر الأفكار والعقول من السلبية والكسل والدَّعَة والتواكل، وأن نحيى فى النفوس والأرواح قيم العلم والعمل والعدل والعزيمة والتعاون واحترام الوقت والنظام، وأيضًا علينا أن نحيى مفهوم احترام نظام الدولة والابتعاد عن كل ما يؤدى إلى الفوضى واختلال النظام، وكلنا أمل أن تسهم الرابطة كما عودتنا دائمًا بحظ وافر فى نشر هذه القيم البناءة ودعمها".

وفى نهاية كلمته توجَّه مفتى الجمهورية، بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفِّق علماء الأمة إلى ما يحب ويرضى، وأن يكلل جهود رابطة العالم الإسلامى وأمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى ما فيه النفع والخير للإسلام والمسلمين.

كما توجَّه بالشكر إلى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على جهوده العظيمة المباركة التى أثمرت على المستوى العلمى والعملى عن ثمرات مشهودة، ودعمت مسيرة رابطة العالم الإسلامى للقيام بدورها البنَّاء فى تحقيق أسمى صور التعاون المشترك بين أعضاء هذا المجلس المبارك فى رابطة العالم الإسلامى، وأيضًا فى دعم الجهود المبذولة على مستوى المؤسسات الدينية فى العالم من أجل بيان صحيح الإسلام ومكافحة التطرف والإرهاب وبناء ثقافة السلام والعيش المشترك.