على هامش قمة الاتحاد الإفريقى .. وزير الخارجية يلتقى نظيره الصومالى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، صباح الأحد، أن اللقاء يستهدف التأكيد على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والنظر فى سُبُل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة.
وتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء يوم 4 فبراير الجارى، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر فى اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقى المنعقدة يوميّ 5 و6 فبراير 2022، حيث تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن فى القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادى والاندماج القارى.
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