محافظ القليوبية: لن نسمح بأى مخالفة على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، إنه لن يسمح بأية مخالفة على الأرض الزراعية، خصوصا على حرم الطريق الزراعى، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة جميع التعديات على جانبى الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تصل إلى الحبس والغرامات المالية.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن ذلك جاء خلال الحملة التى قادها المحافظ واستمرت 7 ساعات متواصلة لإزالة المبانى والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعى السريع فى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بداية من قرية "ميت عاصم" وحتى كوبرى "الشموت".

وأوضح المحافظ أن "الحملة تمكنت من إزالة 29 حالة مخالفة على مساحة فدّانى أرض زراعية، وقد تنوعت المخالفات التى تم إزالتها على الطريق الزراعى ما بين معارض سيارات وأكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية و أرضيات إنترلوك وخرسانية، بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر إسكندرية الزراعى حيث تمت الإزالة بشكل كلى".

وأكد أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة، مشددا على أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدى عليه.

وأشار المحافظ إلى "أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضى التى تم التعدى عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا"، لافتا أنه خلال الأسبوع الماضى تمت إزالة 30 حالة بمساحة 5 أفدنة، بحيث يصبح إجمالى ما تم إزالته 59 حالة حتى الآن بمساحة 7 أفدنة".