الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من العميد إيهاب محمد أنور؛ للتعزية فى وفاة المهندس عصام عباس، والعميد وليد عبد الحى؛ للتعزية فى وفاة الأستاذ الدكتورعلى أحمد رأفت، والعميد كريم الحملى؛ للتعزية فى وفاة الشريفة بسنت أحمد فهمى، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة





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