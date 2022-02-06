/677647/أميرة-شقيقة-العندليب-و-الراقصة-الشرقية-التي-تحجبت-كيف-تسببت-إسعاد-يونس-في-طلاقها

بالرغم من دخولها الفن كراقصة شرقية، إلا أن الجمهور عرفها كممثلة، تمتلك ملامح طفولية جعلتها تصل إلى قلب جمهورها، صاحبة خفة ظل ودلال غير مصطنع، لم تحظى بدور البطولة مطلقًا ولكن ذاع صيتها كراقصة شرقية، هي الفنانة المعتزلة أميرة.

دوت الخليج يرصد مقتطفات من حياة الفنانة والراقصة الشرقية المعتزلة أميرة.

اسم أميرة الحقيقى وسبب استغنائها عنه

اسمها الحقيقي كريمة علي، وُلدت بكفر الشيخ في 18 يوليو 1945،اشتهرت باسم «أميرة»، نظرًا لعدم قدرة الأجانب على نطق اسمها، الأمر الذي جعل إدارة الفندق التي كانت تعمل به كراقصة شرقية تختار لها ذلك الأسم البسيط.

أميرة شقيقة عبد الحليم حافظ بفيلم «أبي فوق الشجرة»

جائتها الفرصة السينمائية الكبرى لتشارك العندليب الأسمر الفنان ع الحليم حافظ بفيلم «أبي فوق الشجرة»، حيث قامت فيه أميرة بدور شقيقته أحلام، وبالفعل عُرض الفيلم بعد تصوير بعامين عام 1969 وقد حقق نجاحًا ساحقًا.

أميرة تبتعد عن الفن بسبب زواجها من رجل أعمال

وبعد نجاح فيلم «أبي فوق الشجرة» انهالت على أميرة العروض، فقدمت الفنانة أميرة عدة أعمال منها: «زوجتي والسكرتيرة»،«أبي فوق الشجرة»،«أسرار والأشرا» ثم توقفت فجأة لعامين وكان السبب زواجها من رجل الأعمال الشاب يحيى الجنايني والذي أنجبت منه ابنها الوحيد طارق، وتفرغت لرعايته.

إسعاد يونس تتسبب في طلاق أميرة

وأثناء حضورها إحدى الحفلات، طلبت منها مذيعة الحفل إسعاد يونس أن تعود للرقص وترقص لهم بملابسها كاملة، وهو الأمر الذي رفضه زوجها رفضًا تام فحدث الانفصال.

أميرة تعود للفن من جديد

ومن ثم عادت للفن من جديد وقدمت فيلم «في الصيف لازم نحب» مع الفنان الكبير سمير صبري، ويليه فيلم «احترسي من الرجال يا ماما» سنة 1975 ثم فيلم «شاطئ العنف» ومن بعد «ابنتي والذئب» وأخيرًا فيلم «مع حبي وأشواقي».

أميرة تعتزل الفن وترتدي الحجاب

ومن بعدها اختفت الفنانة بعيدًا عن الأنظار وظلت في منزلها بالدقي رفقة نجلها طارق، وفي عام 2018 ظهرت في حفل زفاف ابنة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين للصداقة التي تجمعها بوالدتها، وقد ظهرت بالحجاب.