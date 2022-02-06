/677641/أحمد-سليمان-يشكر-جميع-أعضاء-الجمعية-العمومية-بنادي-الزماك

حرص أحمد سليمان المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات القادمة، علي شكر جميع أعضاء الجمعية العمومية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: ونشر أحمد سليمان عبر حسابة الشخصي"فيس بوك":"كل الشكر لاخوتي من اعضاء الجمعية العمومية المحترميين الذين يعلمون ويدركون قيمة أحمد سليمان وتاريخة الذي افتخر به كل الشكر باقتراحهم تصوير فيلم تسجيلي عن حياة احمد سليمان من البدايات وحتي وقتنا هذا وتم تصوير الفيلم بالفعل ثم تقسيم هذا الفيلم التسجيلي لي 11 جزء قصير تسهيلا علي المشاهدين 1- البدايات 2-الانجازات مع الزمالك 3- اسباب النجاح في الزمالك 4- اصعب المواقف 5- الذكريات داخل ملعب حلمي زامورا 6-مرحلة مابعد الزمالك السويس - الشرقية 7- مرحلة منتخب الشباب والاولمبي واكبر انجاز في تاريخ الكرة المصرية 8- مرحلة المنتخب الاول "المرحلة الذهبية " 9- شخصية أحمد سليمان مابين الرياضي وضابط الشرطة 10- مرحلة دخول الادارة مع الزمالك في عام 2014 والاشراف علي ملف كرة القدم 11- قائمة زمالك الجديد زمالك زامورا مواعيد مباريات الزمالك سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر. بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر. المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

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