/677643/ضبط-تشكيل-عصابي-بالقاهرة-تخصص-في-سرقة-المساكن-بأسلوب-التسلق

دوت الخليج

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب( التسلق).

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، كما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات إحدى وقائع السرقات) وأقرا بإتفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

القبض على فتاة وشاب يمارسان أعمالا منافية للآداب في بنها

هذا و تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من القبض على فتاة وشاب يقومان بممارسة أعمال منافية للآداب فى إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها، وتم ضبط هاتف محمول ملك المتهمة تقوم بتصوير نفسها أثناء ممارسة الشذوذ مع المتهم الثانى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

معلومات سرية كانت قد وردت لمباحث الاداب بمديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام فتاة وشاب "مهندس" بممارسة أعمال منافية للآداب فى إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها. تم عرض المعلومات على اللواء غالب، مصطفى مدير أمن القليوبية، فتحركت قوة كبيرة من ضباط المباحث ومداهمة الشقة وتم ضبط المتهمة " س " 29 سنة " موظفه " فى إحدى الشركات والمتهم " أ " 29 سنة " مهندس " وتبين انهما يمارسان أعمال منافية

ممارسة الفاحشة

حيث تقوم الفتاة باستخدام اعضاء جنسية ذكرية لممارسة الشذوذ مع المتهم الثانى وتقوم بتصوير نفسها على هاتفها المحمول أثناء ممارسة الفاحشة مع الثانى وتم ضبط هاتف محمول عليه فيديوهات تظهر فيه الفتاة وهى تمارس معه ألقى القبض عليهما وتم التحفظ على الهاتف المحمول وتحرر المحضر اللازم وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 ايام على زمة التحقيقان وتحريز الهاتف المحمول وعلية الفيديوهات المصورة.

طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

مصدر أمني كشف عن طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأوضح ان هناك طرق مختلفة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني تبدأ بالاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

أيضاً يمكن للضحية التوجه إلى أي قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقدم للمسئولين كافة الأدلة عن الابتزاز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.