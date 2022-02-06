/677652/إعلام-النواب-تناقش-طلب-النائبة-دينا-عبد-الكريم-بشأن-حريق-مسرح-وستوديو-ناصيبيان

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب،برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة دينا عبد الكريم، بشأن حريق مسرح وستوديو " ناصيبيان" وهو من أهم منارات الثقافة في مصر حالياً التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة)المشهرة بوزارة الشئون الإجتماعية.

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عرض 17طلب مناقشة عامة بجلسة البرلمان الثلاثاء المقبل

هذا و تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل عرض 17طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشة مقدم من الأعضاء، حيث يتم ضمهم للموضوعات ذات الصلة لمناقشتهم بالجلسة العامة بحضور الوزير المختص.

طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

1.مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

2.روان لاشين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الالكترونية.

4.آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.

5.آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

6. جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

7. عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

8. عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

9. عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

10. أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.

11. أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

12. رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

13. مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

14. مها عبد الناصر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

15. غادة علي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

16.طارق الخولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

17. أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.