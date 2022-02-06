شعراوى: برامج الإسراع بعملية التنمية فى المحافظات تهدف لدعم التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أن برامج الإسراع بعملية التنمية فى المحافظات، والتى تتبناها الوزارة، تهدف إلى دفع عمليات التحول الرقمى، من خلال العديد من المحاور التى تتضمن محور بناء الكفاءات الرقمية عبر إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجى، وكان من ضمنها تدريب العاملين بوزارة التنمية المحلية؛ لتحسين قدراتهم على التواصل مع المواطنين.





جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية التجارة – جامعة مدينة السادات (رؤية الفكر المالى الإدارى فى عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030) والذى يعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات، وحضره رئيس جامعة مدينة السادات وعدد من قيادات الجامعة ونخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء والمتخصصين فى مجال التعليم والتنمية.

وقال شعراوى إنه يتم تدريب 200 شخص سنوياً عبر 6 دورات للمكاتب الأمامية ومشرفى النظام للعاملين بالمراكز التكنولوجية، وتنفيذ (16) دورة تدريبيه للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات، وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وأضاف إن فى إطار المشروع القومى لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بكافة الوزارات بالحكومة؛ للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قامت وزارة التنمية المحلية بأرشفة 3 ملايين و800 ألف ورقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الوزارة تعتبر من أهم الوزارات التى تعمل فى العديد من المجالات المختلفة المرتبطة بخدمة المواطنين فى المحافظات بالتنسيق على المستويين المحلى (الوزارات والجهات المعنية بالدولة) والدولى (بعض الجهات المانحة)، لافتاً إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتم عبر شراكة استراتيجية مع وزاتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء وتشغيل 275 مركزا تكنولوجيا ثابتا مميكنا، و30 سيارة كمراكز خدمة متنقلة للمناطق المزدحمة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقديم 180 خدمة إلكترونية.

وأشار إلى أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتضم جميع الأنشطة ذات العلاقة بخدمات الجمهور ورفع وعى المواطنين بالجهود الكبيرة التى يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التى تقوم بها الوزارة منها 42 خدمة إلكترونية تم إتاحتها على بوابة خدمات المحليات شاملة الدفع الإلكترونى لرسومها.

وأضاف شعراوى إنه تم إطلاق البوابة الجغرافية الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية، والتى تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب و دعم اتخاذ القرار على مستوى الوزارة والمحافظات من جانب أخر، وفى هذا الصدد حصل مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة" خلال آخر مؤتمر عالمى تم فى الولايات المتحدة الأمريكية "Esri User Conference" بحضور أكثر من 70 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، على جائزة التميز "Sag award".

وقال إنه تم إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضى الشاغرة المقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وعددها (70 منطقة صناعية) وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية.

وأضاف أنه يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة لتعظيم الاستفادة من الأصول المؤجرة وغير المؤجرة وحصر وإدارة الثروة العقارية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، بالإضافة إلى التسويق الإلكترونى من خلال منصة "أيادى مصر" والتى أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية للحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية مع برنامج الأغذية العالمى وشركة "أسواق مصر".

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن مصطلح التنمية المستدامة فى العالم أصبح واحداً من أهم المصطلحات وأكثرها شيوعاً وأحد القواسم المشتركة بين خبراء التخطيط والتنمية أيًا كانت المدارس التى ينتمون إليها.. أو الفكر الذى يعبرون عنه، مضيفاً أن التنمية المستدامة تعنى تعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالى ويحفظ حقوق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية، كما إن فكرة التنمية بوجه عام ترتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل كل قواها المعطلة لضمان مستوى معيشى أفضل.