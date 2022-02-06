عاجل- القومى لحقوق الإنسان يطلق أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدنى بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.





حضر اللقاء، عبر تطبيق زووم، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والسفير محمود كارم نائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، فى مستهل الجلسة أن المجلس القومى بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية فى كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفورى لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة فى الاستراتيجية بعقل مفتوح. وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ سواء فى عام المجتمع المدنى أو حتى نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام 2026.

أفكار مهمة واستبيان خاص

وطرح ممثلو المنظمات الأهلية عددا من الأفكار المهمة خلال الإجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة فى المجتمع المدنى للوصول إلى الشبكة الأكبر للمنظمات التى تعمل على المستوى المحلى فى المحافظات المختلفة.

فيما دعا مشاركون آخرون إلى إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأى المؤسسات والجمعيات الأهلية فى طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

كما دعا مشاركون فى الاجتماع إلى توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدنى ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب.

واتفق الحضور على استمرار اللقاءات فى الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.