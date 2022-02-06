سامح شكري يبحث مع وزير خارجية مدغشقر تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مع وزير خارجية مدغشقر باتريك راجولينا، لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين والنظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".