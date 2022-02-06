محمد نجم : تثبيت سعر السولار يعكس الرؤية الاجتماعية للدولة بشكل عام«فيديو»

/677653/محمد-نجم--تثبيت-سعر-السولار-يعكس-الرؤية-الاجتماعية-للدولة-بشكل-عامفيديو

قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادى، ان لجنة التسعير التلقائى للوقود بدأت عملها فى اكتوبر 2019 وقبل جائحة كرونا بعدة اشهر فقط ، مشيرا الى ان اللجنة اصدرت قرار فى ابريل 2020بخفض سعر الوقود 25 قرش.

دوت الخليج

اسعار الوقود بعد جائحة كورونا

وصرح محمد نجم، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي ، انه منذ ابريل 2020 وعلى الرغم من كل التحديات والكواراث الاقتصادية التى حدثت فى العالم ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 13 % فقط، مركزا على بنزين 92 لانه الوقود الاكثر استخدما من السيارات الملاكى فى مصر.

وأوضح محمد نجم ان تثبيت سعر السولار يعكس الرؤية الاجتماعية بشكل عام وهو ان الدولة لها دور اجتماعى وبعد انسانى غير هادف للربح.

واشار الى البعد العالمى وهو مرور العالم بمجموعة من الجوائح الاقتصادية كما سمها صندوق النقد الدولى، فأزمة كرونا هى ليست جائحة صحية فقط ولكن اقتصادية ايضا، مؤكدا ان سعر برميل البترول هو احد هذه الأزمات الاقتصادية الضخمة والتى ازداد من 30 دولار فى ابربل 2020 ووصل الان الى 90 دولار.

واضاف انه من المحتمل ووفقا للمؤشرات العالمية ان يزيد سعر برميل البترول لاكثر من 100 دولار اذا اندلعت أزمة شرق اوروبا وأرمة مضيق هرمز وباب المندب وأزمة بسن امريكا والصين فى بحر الصين الجنوبى، مؤكدا ان تلك الازمات لها تأثير على سعر برميل النفط وعلى التجارة العالمية.

وأكد على ان أزمة جائحة كرونا أدت الى ازمة اقتصادية على العالم كله، مشيرا الى سعر الجالون التى تضاعف فى كاليفورنيا بنسبة 100% وازداد من 2.5 دولار الى 5 ونص دولار، مؤكدا على ان نسبة زيادة 13% لسعر بنزين 92 يعتبر نسبة زيادة ضئيلة جدا بالرغم من ان السعر العالمى تضاعف بنسبة 100%.