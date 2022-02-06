«ألطف بيه يارب».. دنيا سمير غانم تتضامن مع قضية الطفل المخطوف فواز قطيفان

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تصدر هاشتاج «أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان» منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفته عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب.

دوت الخليج يرصد تعاطف النجمة دنيا سمير غانم مع الطفل السوري المخطوف محمد قطيفان.

دنيا سمير غانم تدعو لمحمد قطيفان

وتعاطفت معه الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، حيث نشرت صورته عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "يارب ألطف بيه.. حسبي الله ونعم الوكيل".

بعد وضعها ضمن مقرر دراسي.. دنيا سمير غانم: «فخورة بمشاركتي في أغنية بلادي اسلمي

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في أغنية «بلادي اسلمي»، والتي تغنت بها ضمن احتفالية قادرون باختلاف الذي أقيمت منذ أيام ليست بالقليلة احتفالا بيوم ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أتي ذلك بعدما وضع القصيدة ضمن منهج اللغة العربية المقرر على الصف الرابع الابتدائي، فكتبت سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بلادي أسلمي نصّ بيتدرس في رابعة ابتدائي، والحمد لله فخورة جدًا إني شاركت في العمل المؤثر ده، اللي كان الهدف منه كله، خير وحب، وببارك كل صناع العمل، وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية».

هذا وقد استلمت الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم، جائزة خصصت للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وذلك بعض عرض فيديو عن أعمالهم التى تركوها لنا، حتى تكون ذكري ممتعة للجمهور.

وطلب رئيس هئية الترفيه المستشار تركي ال الشيخ، بصعود دنيا وإيمي ليتسلما الجائزة وألقيت كل واحده منهم كلمة أمام الحضور، لكنهما لم يستطيعا استكمال الكلمة بسبب حالة البكاء الشديد التي دخلا فيها بعد عرض الفيديو.

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.