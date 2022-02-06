/677660/وزير-الزراعة-سيناء-تجني-ثمار-الأمن-والاستقرار-الذي-تحقق-بعهد-الرئيس-السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواجد دائما مع أهالي سيناء من أجل دفع جهود التنمية المستدامة والاحتوائية في هذا الجزء العزيز والغالي علينا جميعا.

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وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن تواجدنا في سيناء يؤكد للمجتمع أنها تنعم بالامن والاستقرار ، موضحاً أن جهود التنمية فيها لم تتوقف بالتوازي مع جهود مكافحة الارهاب وهناك مشروعات عظيمة في مجال التوسع الأفقي يجري تنفيذها الان في شمال ووسط سيناء وكذلك المحطات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها والاستفادة منها في الزراعة .

سيناء بوابة مصر الشرقية وأمنها الاستيراتيجي

واشار القصير إلى أن الدولة تنفق المليارات لنشر التنمية في سيناء بوابة مصر الشرقية وأمنها الاستيراتيجي وكل الأجهزة تعمل على تعمير وتنمية سيناء .

وخلال زيارته وجه وزير الزراعة الشكر لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة للوطن، كما وجه الشكر لأهالي ومشايخ القبائل في سيناء لدعمهم للدولة المصرية وجاءت تصريحات وزير الزراعة على هامش قيامه واللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوزيع بعض المشروعات الزراعية على أهالي منطقة الحسنة في شمال سيناء ، من خلال برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة الذي تنفذه وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء