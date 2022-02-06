/677663/أحمد-سليمان-يكسب-قضية-إستبعاد-هشام-نصر-من-انتخابات-الزمالك

أعلنت قائمة أحمد سليمان، المرشحة على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفض قضية استبعاد هشام نصر، المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات النادي القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاتي انتخابات نادي الزمالك في الحادي عشر من فبراير الجاري، في حضور الجمعية العمومية للنادي، لإنتخاب مجلس إدارة جديد بعد نهاية فترة مرتضى منصور.

بيان أحمد سليمان

ونشر أحمد سليمان على الصفحة الرسمية الخاصة بقائمته المرشحة على مجلس إدارة القلعة البيضاء، وقال: "مجلس الدوله يحكم برفض قضيه استبعاد المهندس هشام نصر من انتخابات نادى الزمالك".

وأكمل: " جاءت القضية المقامه من المرشح، أحمد عبد الغنى فى وجود المحامين من مكتب مرتضى منصور".

واختتم أحمد سليمان في بيانه: "مهما حدث التغير قادم قادم، زمالك جديد، "زمالك زامور".

أصدر ظهر اليوم الأحد، هاني شكري المرشح لمنصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك في قائمة أحمد سليمان بياناً رسمي.

مرشح أمين الصندوق بقائمة أحمد سليمان

لم ولن يعيقني أي أكاذيب باطلة صادرة من أشخاص هم كاذبون ملفقون بطبعهم يطلقون الشائعات ليلًا ونهارًا طعنًا في شخصي، عن سعي ومع جميع أفراد قائمة الزمالك الجديد لتحقيق هدف الجمعية العمومية لنادينا العريق في التغيير نحو الأصلح والأفضل لنادينا الحبيب.

وتابع:” سأظل أعمل وأعمل حتى يأتي يوم المعاد المنتظر 11 فبراير لينطق صوت الحق وتعود الفضيلة إلى جنبات القلعة البيضاء هذا اليوم الذي أثق كل الثقة أن ينتفض فيه وعي الجمعية العمومية لتصويب الواقع المرير الذي يعيشه كل زملكاوي حر شريف وليس صاحب مصلحة شخصية علي مدار الأيام الماضية.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.