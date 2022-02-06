/677668/الداودي-يبحث-تنفيذ-تأهيل-عدد-من-منازل-الأسر-الأولى-بالرعاية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا لبحث تنفيذ تأهيل عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية بهدف توفير سبل العيش الكريم لهم ، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و خالد عمران مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع جهود محافظة قنا ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير في توفير الدعم المالي اللازم لتأهيل عدد من منازل الأسر الأولي بالرعاية ذات الأولوية ليكون السكن كريما آمنا وذلك من خلال تحسين البنية التحتية لمنازلهم كتركيب وصلات مياه الشرب والكهرباء وإنشاء أسقف فضلا عن فرش وتأثيث تلك المنازل بالأثاث لرفع المعاناة عن كاهل هؤلاء المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الداودي يبحث تنفيذ تأهيل عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف الداودي أن المحافظة حريصة جدا على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدنى التى تنفذ مشروعات خدمية لخدمة أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع ، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير هي أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق من الباحثين التابعين للمديرية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قام بعملية حصر ميداني للحالات الأولي بالرعاية بالقري ودراستها جيدا للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها ومنها أن يكون صاحب المنزل ممن يتقاضوا معاش برامج التضامن الأجتماعي وألا تزيد مساحة المنزل عن 80 مترا، وأن يكون صاحب المنزل مقيم داخله، وعدم صدور أى قرارات إزالة سابقة للمنزل.

وأضاف خالد عمران أنه في اطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا قامت مؤسسة مصر الخير بتنفيذ 146 وصلة مياه ورفع كفاءة 426 منزل وتنفيذ 7 قوافل طبية و4 قوافل بيطرية ،وانشاء مدرسة الدهسة للتعليم الأساسي تضم عدد 22 فصل دراسي وتطوير ورفع كفاءة 4 مدارس بقرية الدهسة مركز فرشوط بالإضافة الي رفع كفاءة 50 قاعة بعدد 21 حضانة ضمن مشروع الطفولة المبكرة ، ورفع كفاءة 3 منازل وتطوير مدرسة نجع مكي ودعم مؤسسي لعدد ثلاثة جمعيات أهلية بقرية المراشدة بمركز الوقف ، كما قامت المؤسسة بتنفيذ 3800 وصلة صرف صحي وتحسين بيئة السكن لعدد 35 منزل ضمن مشروع سكن كريم بقري مركز قوص .