/677669/الاتحاد-الإفريقي-يرفض-منح-اسرائيل-صفة-مراقب-والمغرب-تعترض

في مفاجأة غير متوقعة أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، خلال جلسته لليوم الثاني على التوالي، رفضه منح دولة الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب بالاتحاد.

دوت الخليج

وسائل إعلام جزائرية، أكدت أن الوفد الجزائري المشارك في القمة الإفريقية ، أكد أنه تم إلغاء قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي، بعد قرار رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، وقال الوفد الجزائري في تصريحاته، أن المغرب هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي.

لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية

صحيفة "النهار" الجزائرية أكدت أنه تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الافريقي للنظر في القضية، تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ورئيس نيجيريا، محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون، بول بي".

كانت جلسات الاتحاد الإفريقي بدأت منذ أمس السبت، لمناقشة عدد من القضايا ذات الأهتمام المشترك، وكان على رأسها منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي، وخلالها ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال القمة الإفريقية المقامة في إثيوبيا، إلى عدم منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال القمة الإفريقية، من منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، حيث سيعمق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتل، وأضاف: "نحن رأينا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين هجروا اليوم، وإسرائيل ليست شريكًا للسلام فحكومتها تدعم الفصل العنصري والاستيطان، ولا ينبغي أن تُكافأ على القتل والتعذيب وإلحاق الضرر بالفلسطينيين العزل والاستمرار في بناء المستوطنات". كانت القمة الإفريقية، أنطلقت صباح اليوم السبت، في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة عدد من القضايا والأزمات التي تتعلق بالدول الأعضاء، ولعل أهمها هو منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي.