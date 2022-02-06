«أمهات مصر» توجه رسالة لنجوم منتخب مصر

وجهت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة،عبير أحمد، رسالة للمنتخب الوطني قبل خوض المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم.

دوت الخليج

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن المصري معروف عنه الشجاعة والإصرار والعزيمة والتحدي، وكلنا ثقة في الله ثم منتخبنا الوطني أننا سننتصر، موضحه أن الشعب المصري يدعم ويساند أبطالنا ونكثف الدعاء لهم بالتوفيق والنصر والحصول علي كأس البطولة.

متابعة المباراة وتشجيع منتخبنا الوطني

ودعت عبير، أولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل التعليمية، بمتابعة المباراة وتشجيع منتخبنا الوطني والدعاء له بالفوز والحصول هلي البطولة، ويأتي ذلك في إطار دور الإتحاد والائتلاف التوعوي، برئاسة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور في كافة القضايا والموضوعات التي تتعلق لهم وتتعلق بالدولة عموما.

وكانت قد أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر، الخميس، إن إمتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الرابع الإبتدائي جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت أن الإتحاد رصد ردود أفعال أولياء أمور الطلاب في مختلف المحافظات، حيث أكدوا سعادة أبنائهم عقب خروجهم من أداء الإمتحان في جميع المحافظات، لافته إلي أن إمتحان الرياضيات اليوم هو آخر إمتحان لطلاب الصف الرابع الإبتدائي. ووجهت عبير حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائله: "عملتم مجهود عظيم وكبير مع أبنائكم، وهذا ليس غريب عليكم، وحاولوا تجعلكم ولادكم يستمتعوا بالإجازة علشان يستعدوا بنشاط وشغف لدخول الفصل الدراسي الثاني بكل نشاط وحيوية". كان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، انتهوا اليوم الخميس الموافق 20 يناير، من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 -2022 بجميع محافظات الجمهورية، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم امتحان مادة الرياضيات، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي أداه الطلاب في توقيت واحد على مستوى الجمهورية بنظام التعليم الجديد. امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، كانت قد بدأت يوم السبت الماضي، للمرة الأولى بالنظام التعليمي الجديد، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا.