/677675/أحمد-عوض-أسرار-الانتشار-على-جوجل-والنجاح-الالكتروني-يجعل-المواقع-تسارع-التطوير-ومواكبة-تحديثات-محركات-البحث

يقول أحمد عوض، خبير في تحسين محركات البحث، ومطوّر مواقع إلكترونية، إن مقاييس نجاح أي مشروع في الوقت الحالي أصبحت لا تقاس برأس المال فقط، بل أصبح الأمر مختلف في هذا التوقيت، لان النجاح الحقيقي هو إمكانية وصول الرسالة المستهدفة او السلعة، للشخص الذي يحتاجها ويبحث عنها في ذات الوقت، الأمر الذي يجعل الكثير يتسائل ويقول: كيف تستطيع أن تجعل أعمالك منتشرة إلكترونياً وتنجح في دقائق من خلال محرك البحث العالمي جوجل؟ فهذا سؤال يدور في أذهان الكثير من أصحاب ومالكي المواقع الإلكترونية سواء التجارية أو الصحفية او المعلوماتية، فاللاجابة على هذا السؤال يجب أن يضع السائل أمامه مقومات النجاح، لكي يصل إلى النتائج التي يفكر فيها، فامقومات أي نجاح مشروع الكتروني يرجع إلى عزيمة فريق العمل الجماعي على النجاح، لأن بإصرارهم سوف يستجيبون لأي قاعدة من قواعد ضرورة اخراج محتوى المعلومة او المنتج أو التطوير التقني الخاص بالتخصص.

أحمد عوض: ارتباط الشخص المستهدف بالمشروع الالكتروني هو بمثابة كلمة السر وأضاف أحمد عوض أن التسويق الصحيح على محركات البحث يحول أي شخص من عالم دراسة الخسائر إلى جمع الدولارات يوميا، فالأمر يجعل شركات أو أفراد صغرى تتربع على عرش المنافسين الكبار، إذا أصبح الأمر ليس فقط برأس المال الكبير لنجاح وتكبير المشروع، لكن بأسرار وتطبيق معايير جوجل يصبح الأمر في التصدر، بأقل من 100 دولار يمكنك بدأ مشروعك على الشبكة العنكبوتيه. أحمد عوض: نجاح أي مشروع إلكتروني لم يعد متوقف على رأس المال ووجه خبير الـ SEO العديد من النصائح لبادئي المشروعات أو مريدي تحقيق نجاح كبير لمشروعهم قائلا: يجب على صاحب المشروع البدء في وضع تصور وخطة كاملة يريد أن يصل إليها في مدة زمنية صغيرة، كما يجب عليه أن يستعين بخبير في تحسين محركات البحث، وذلك لكي يصل إلى أعلى النتائج في أقل وقت ممكن، إذاَ عامل الوقت ضروري جدا، كما يجب أن يضع دائما نفسه أمام الجمهور المستهدف لكي يتمكن من تقديم ما يحتاجه بالظبط، فا نجاح أي مشروع متوقف على ارتباط الشخص المستهدف بالمشروع الالكتروني، فكلما ارتبط عدد كبير بالموقع كلما ساعد في تحقيق نجاح أكبر وأكبر.

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