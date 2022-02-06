محافظ القاهرة يسلم 21 عقدًا لبعض المصانع بمنطقة شق التعبان (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية، أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة، وأشاد المحافظ بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسؤولية تجاه الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.

وأوضح محافظ القاهرة أن الهدف الرئيسى لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة، وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كل المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم، وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع أو تقاعس عن إستكمال اجراءات التعاقد مع شركات المرافق مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بمنتهى الحزم.

وأكد المحافظ أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثمارى يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط كما قام مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بحصر كل الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة رفع مساحى مسجلة إلكترونيًا وأنشأ قواعد بيانات GIS "نظم المعلومات الجغرافية" تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية المهمة، كما قام محافظ القاهرة بتسليم 36 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 لأصحابها خلال الحفل.

وشهد الحفل إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية وعدد من قيادات المحافظة.