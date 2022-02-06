محافظ قنا يلتقى الفائزين بمسابقة رؤساء القرى 

وأضاف الداودى خلال اللقاء أنه سيتم تدريب 23 مرشحًا ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية لشغل وظيفة رئيس قرية، موضحًا أن هذا التدريب فى ضوء جهود المحافظة لضخ دماء جديدة وتطوير العمل بالمحليات، مشيرًا إلى استمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوع من اليوم حتى الخميس المقبل وستشمل محاور التدريب قانون الخدمة المدنية والتعريف بمبادرة "حياة كريمة" والقوانين المنظمة لحماية البيئة والمخلفات الصلبة ومبادئ القيادة والتواصل والخطة الاستثمارية والحسابات والإيرادات والتراخيص والإشغالات والنظافة والعقود والمشتريات.
وفى سياق آخر، أعلن محافظ قنا نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية أملاك خاصة والتى استمرت على مدار 12 يوما من 19 إلى 30 يناير الماضى.
وأوضح المحافظ قنا، أن تم خلال الموجة إزالة 152 حالة تعد على أراضى الدولة، لافتا إلى أن التعديات التى تمت إزالتها شملت 123 حالة تعد بالمبانى و19 حالة تعد بالزراعة وهو ما أسفر عن استرداد 48 ألفا و 126 متر مبانى و3 أفدنة و 10 قراريط زراعة من أراضى أملاك الدولة.
وأضاف أن الوحدات المحلية نجحت فى إزالة 22 حالة تعد بالمبانى على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحة 23 قيراطا و13 سهما، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ما تم استرداده من أراض وعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
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