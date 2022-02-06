الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة الإثنين.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .
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