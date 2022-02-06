بفستان أسود لامع.. ملك زاهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

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دوت الخليج يرصد لكم إطلالة الفنانة ملك أحمد زاهر وذلك خلال السطور القادمة.

ملك زاهر بإطلالة خاطفة للأنظار

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة ساحرة ومكياج جذاب، حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود القاتم مما أثار إعجاب متابعيها بشكل كبير.

آخر أعمال ملك زاهر

شاركت ملك أحمد زاهر مؤخرًا في بطولة مسلسل “نسل الأغراب” مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع “نسل الأغراب” بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

مسلسل نسل الأغراب

هو مسلسل تلفزيوني مصري يُعرض في شهر رمضان لعام 2021، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، تناول العمل في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد ان عساف الغريب ارتكب جريمة القتل وقطع الانسال وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن لمدة “عشرين سنة”، وذلك بعد التخفيف من الإعدام، يخرج فيجد ابن عمه غفران الغريب قد استعان باقربائه من الغجر ليمكن قوته وقد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه بعد اقناعه اخيها بتقديم طلاق منه، فيقرر الانتقام منه ومن كل من اتفق مع عدوه، بضمان اختطافه لامه وذهب الأغراب من ثم توالت أحداث القتل والصراعات فيقوم غفران بقتل رئيس مباحث البلدة علي الغريب “ابن عمه” و يقوم عساف بقتل بكري زلط “زعيم الغجر” و والده وتجتمع جليلة بأهل القرية وتحفزهم علي أخذ حقها وحقهم و التخلص من الاثنان حيث يجتمع أهل القرية وينقسمون و يذهبون لإحراق منازل الإثنين بمن فيها ولكن ينجح غفران في الهرب والذهاب لمنزل عساف وتدور بينهما معركة شديدة وفي النهاية تاتي قوات الشرطة إلى منزل عساف الغريب وتلقي القبض علي الإثنين بعدما قاما بقطع نسل الأغراب مجددا ويحكم عليهما بالإعدام جراء جرائمهما.

معلومات عن ملك زاهر

ملك أحمد زاهر ولدت في عام 2002، وهي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، ولكنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.

ولها العديد من الأعمال الفنية التي تتنوع بين أفلام ومسلسلات، فمن الأفلام: فيلم “كابتن هيما” لعبت فيه دور ملك، فيلم “عمر وسلمى 2” ولعبت فيه دور ملك عمر رشدى، فيلم “عمر وسلمى 3” لعبت فيه دور ملك عمر رشدى، فيلم فارس 2021. ومن المسلسلات: مسلسل الحارة ولعبت فيه دور مى، مسلسل القاصرات ولعبت فيه دور القاصرة رباب، مسلسل لؤلؤ 2020 ولعبت فيه منة طارق نصار، مسلسل نسل الأغراب 2021 ولعبت فيه دور رغدة الغريب.