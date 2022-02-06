عمرو محمود ياسين ينتقد سيناريوهات رواد السوشيال ميديا حول وفاة ريان:«لازم تظهروا غبائكم»

/677676/عمرو-محمود-ياسين-ينتقد-سيناريوهات-رواد-السوشيال-ميديا-حول-وفاة-ريانلازم-تظهروا-غبائكم

انتقد السيناريست عمرو محمود ياسين السيناريوهات التي يقوم رواد السوشيال ميديا بتأليفها حول وفاة الطفل المغربي ريان كالشعوذة وأمور ما وراء الطبيعة.

دوت الخليج يرصد انتقاد السيناريست عمرو محمود ياسين لرواد السوشيال ميديا بسبب ريان.

عمرو محمود ياسين يعلق على وفاة الطفل ريان

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "طفل مسكين ماشي مش مخون وقع في بئر عميق بدأت الدولة تتحرك وتختبر الأمر، فوجدوا أن أغلب الحلول تعرض حياة الطفل للخطر وسط توقعاتهم ورصدهم أنه حي".

وتابع: "وصلوا للطفل بالنهاية وسط اهتمام إعلامي و تعاطف عالمي مع قصة طفل استمرت معاناته لأيام مما اتاح الفرصة ليتابعها العالم، ولكن للأسف لما وصلوا للطفل وجدوه قد فارق الحياة وانتهت القصة"

وأضاف: نسكت احنا بقى لا ازاي ماتجيش.. لازم كل واحد يسأل أسئلته الذكية ويعترض اعتراضاته الجهنميه، والبعض لازم يظهر غباءه ويسال اذا كان الميت مسلم لندعو له، و يستنتج أحدهم أن ماحدث كان فيلما و يسال آخر هل كان هناك ريان اصلا، و البعض يتحدث عن إسرائيل و الدجال.. قطعت السوشيال ميديا بلوة واتحدفت ع الكوكب".

إصابة عمرو محمود ياسين بكورونا

على الصعيد الآخر، ضرب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد 19، السيناريست عمرو محمود ياسين ، والذي كشف عن إيجابية المسحة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ولم يكشف عمرو محمود ياسين أي تفاصيل خاصة بحالته الصحية الأن، واكتفى بنشر نتيجة المسحة، والتعليق عليها: «إيجابي».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع

و كشف السيناريت عمرو محمود ياسين عن تعرضه لحادث سير مروع، أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل.

ونشر عمرو محمود ياسين، صور لسيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، مطمئنا جمهوره: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله».

تاج راسنا السبب في حادث عمرو محمود ياسين

هذا وكشف عمرو محمود ياسين عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير حكاية «تاج رأسنا بابا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مشيدًا بأداء أبطال العمل.

ونشر ياسين صورة لأبطال العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "كانت تجربة جميلة وثريه كل فنان وفنانة أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت".

وتابع: "رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة فعلا تعبنا جدا.. ونمنا واحنا سايقيين وحجات كده، لكن سعيد أن الحكايه نالت إعجاب الجمهور الحمدلله".

وأضاف: "والف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقه الرائعة".

تفاصيل مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.